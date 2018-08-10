Reuters: как-минимум 30 человек пострадали при взрыве на заводе в Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. По меньшей мере 30 человек были в пятницу доставлены в больницу после того, как взрыв произошел на заводе в бразильском муниципалитете Ипатинга (штат Минас-Жерайс). Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.
“Никто из пострадавших не находится в критическом состоянии, большинство из них получило небольшие ушибы”, — приводит агентство заявление компании-производителя стали Usiminas, которой принадлежит завод.
Как уточняет агентство, источником взрыва стало оборудование для хранения газа.