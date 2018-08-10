Reuters: как-минимум 30 человек пострадали при взрыве на заводе в Бразилии

КИЕВ. 11 августа. УНН. По меньшей мере 30 человек были в пятницу доставлены в больницу после того, как взрыв произошел на заводе в бразильском муниципалитете Ипатинга (штат Минас-Жерайс). Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.