Reuters: кабмін Чехії на чолі з Бабішем отримав вотум довіри парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Уряд Чехії на чолі з прем’єр-міністром Андрієм Бабішем отримав вотум довіри парламенту. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на результати голосування, інформує УНН.
Згідно з цими даними, коаліційний уряд, що складається з політичного руху “Акція незадоволених громадян” (АНО) і Чеської соціал-демократичної партії (ЧСДП), підтримала Комуністична партія Чехії і Моравії (КПЧМ).
Коаліційний уряд Чехії призначив два тижні тому президент Мілош Земан.
АНО перемогла на виборах, що відбулися в республіці в жовтні минулого року. Вона має в нижній палаті парламенту 78 з 200 депутатських мандатів. Фракція ЧСДП складається з 15 парламентаріїв. Стільки ж представників має КПЧМ.
Як повідомляв УНН, на початку червня Бабіша було знову призначено прем’єр-міністром Чехії.