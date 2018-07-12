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Reuters: кабмін Чехії на чолі з Бабішем отримав вотум довіри парламенту

Київ • УНН

 • 8916 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Уряд Чехії на чолі з прем’єр-міністром Андрієм Бабішем отримав вотум довіри парламенту. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на результати голосування, інформує УНН.

Згідно з цими даними, коаліційний уряд, що складається з політичного руху “Акція незадоволених громадян” (АНО) і Чеської соціал-демократичної партії (ЧСДП), підтримала Комуністична партія Чехії і Моравії (КПЧМ).

Коаліційний уряд Чехії призначив два тижні тому президент Мілош Земан.

АНО перемогла на виборах, що відбулися в республіці в жовтні минулого року. Вона має в нижній палаті парламенту 78 з 200 депутатських мандатів. Фракція ЧСДП складається з 15 парламентаріїв. Стільки ж представників має КПЧМ.

Як повідомляв УНН, на початку червня Бабіша було знову призначено прем’єр-міністром Чехії.

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