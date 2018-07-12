Reuters: кабмин Чехии во главе с Бабишем получил вотум доверия парламента

Согласно этим данным, коалиционное правительство, состоящее из политического движения “Акция недовольных граждан” (АНО) и Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), поддержала Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ).

Коалиционное правительство Чехии назначил две недели назад президент Земан.

АНО победила на выборах, состоявшихся в республике в октябре прошлого года. Она имеет в нижней палате парламента 78 из 200 депутатских мандатов. Фракция ЧСДП состоит из 15 парламентариев. Столько же представителей имеет КПЧМ.

Как сообщал УНН, в начале июня Бабиш был вновь назначен премьер-министром Чехии.