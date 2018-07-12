Reuters: кабмин Чехии во главе с Бабишем получил вотум доверия парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем получил вотум доверия парламента. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования, передает УНН.
Согласно этим данным, коалиционное правительство, состоящее из политического движения “Акция недовольных граждан” (АНО) и Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), поддержала Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ).
Коалиционное правительство Чехии назначил две недели назад президент Земан.
АНО победила на выборах, состоявшихся в республике в октябре прошлого года. Она имеет в нижней палате парламента 78 из 200 депутатских мандатов. Фракция ЧСДП состоит из 15 парламентариев. Столько же представителей имеет КПЧМ.
Как сообщал УНН, в начале июня Бабиш был вновь назначен премьер-министром Чехии.