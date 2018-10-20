Reuters: друга зустріч Трампа і Кім Чен Ина може пройти на початку 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Друга зустріч лідерів США і КНДР Дональда Трампа та Кім Чен Ина може відбутися на початку наступного року. Про це повідомило в п’ятницю агентство Reuters із посиланням на джерело, передає УНН.
“Зустріч, найімовірніше, пройде приблизно відразу після початку наступного року”, — зазначив представник американської адміністрації.
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Як раніше інформував УНН, 7 жовтня відбувся візит до Пхеньяну та Пекіну держсекретаря США Майкла Помпео. Шефу американської дипломатії вдалося досягти домовленості з лідером КНДР Кім Чен Ином про створення робочої групи із питань денуклеаризації, а також обговорити можливість проведення другого саміту КНДР і США.
Нагадаємо, перша в історії зустріч на вищому рівні між США і КНДР відбулася 12 червня в Сінгапурі. За її підсумками Трамп і Кім Чен Ин прийняли спільну заяву. У ній Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов’язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Проте наміри сторін у підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизовані.