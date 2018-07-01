Reuters дізналося про зростання обсягів випуску Tesla Model 3 до 5 тисяч на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Заснована Ілона Маском компанія-автовиробник Tesla збільшила обсяги випуску автомобілів Tesla Model 3 до 5 тисяч одиниць на тиждень, повідомляє Reuters з посиланням на двох неназваних робітників фабрики у Каліфорнії, інформує УНН.
За словами одного з них, невідомо, чи зможе Tesla підтримувати такий обсяг виробництва. У самій компанії не відповіли на запит агентства.
У травні Tesla відзвітувала про рекордні збитки у першому кварталі 2018 року, загальна сума яких досягла 509,5 млн доларів. У звітності компанії говорилося, що автовиробник планує стати прибутковим у третьому кварталі 2018 го за умови випуску 5 тисяч Tesla Model 3 на тиждень.
Як повідомляв УНН, компанія Tesla звільнить близько 9% своїх співробітників (більше 4 тисяч осіб) з метою скоротити витрати і зберегти рентабельність виробництва електромобілів. Про це у червні повідомив Ілон Маск.