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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ретропоїзд запустять у Києві на травневі свята

Київ • УНН

 • 10925 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. На травневі свята в столиці курсуватиме святковий ретропоїзд №897/898, яким матимуть змогу скористатися всі охочі кияни та гості столиці. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниця", передає УНН.

Ретропоїзд запустять у Києві на травневі свята

Потяг вирушатиме з першої колії станції Київ-Пасажирський 1 та 9 травня о 13:45, а закінчуватиметься подорож прибуттям на головний вокзал столиці о 16:19.

1 травня склад поїзда буде представлений п’ятьма та 9 травня — чотирма комфортабельними вагонами з місцями для сидіння та вагоном-рестораном. Традиційно святковий потяг поведе паровоз серії Ер 787-46, 1951 року побудови, на чолі з локомотивною бригадою з депо станції Сновськ, яке засноване в 1873 році та є базовим з обслуговування паровозів в Україні.

“Під час подорожі навколо Києва, яка триватиме дві з половиною години, пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні й пасажирські станції, локомотивні депо, історичну пам’ятку — будівлю депо Київ-Московський, яке свого часу було основним для вантажних паровозів”, — сказано у повідомленні.

Ціна квитка у вагоні першого класу становить близько 84 грн для дорослих і 32 грн для дітей, у вагоні другого класу — 48 грн для дорослих і 23 грн для дітей. Також ці квитки дають право безкоштовно відвідати музей залізничного транспорту, розташований на станції Київ-Пасажирський.

Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" призначила на літо 21 додатковий маршрут.

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