Ретропоезд запустят в Киеве на майские праздники

Поезд будет отправляться из первой пути станции Киев-Пассажирский 1 и 9 мая в 13:45, а заканчиваться путешествие будет прибытием на главный вокзал столицы в 16:19.

1 мая состав поезда будет представлен пятью и 9 мая - четырьмя комфортабельными вагонами с местами для сидения и вагоном-рестораном. Традиционно праздничный поезд поведет паровоз серии Эр 787-46, 1951 года постройки, во главе с локомотивной бригадой из депо станции Сновск, которая основана в 1873 году и является базовой по обслуживанию паровозов в Украине.

"Во время путешествия вокруг Киева, которое продлится два с половиной часа, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность - здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов", - говорится в сообщении.

Цена билета в вагоне первого класса составляет около 84 грн для взрослых и 32 грн для детей, в вагоне второго класса - 48 грн для взрослых и 23 грн для детей. Также эти билеты дают право бесплатно посетить музей железнодорожного транспорта, расположенный на станции Киев-Пассажирский.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" назначила на лето 21 дополнительный маршрут.