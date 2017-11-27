Ресторан загорівся під Києвом

"...горить ресторан, але подробиць поки ніяких немає. Рятівники вже виїхали на місце", - повідомили у прес-службі.

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Нагадаємо, 10 листопада столичні рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні на проспекті Ватутіна, 2 Т, де розташований торгівельний центр.

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