Ресторан загорівся під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Під Києвом на Новообухівській трасі загорівся ресторан "Бакинський Бульвар". Про це УНН повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Київській області.
"...горить ресторан, але подробиць поки ніяких немає. Рятівники вже виїхали на місце", - повідомили у прес-службі.
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Нагадаємо, 10 листопада столичні рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні на проспекті Ватутіна, 2 Т, де розташований торгівельний центр.
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