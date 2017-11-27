Ресторан загорелся под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Под Киевом на Новообуховской трассе загорелся ресторан "Бакинский бульвар". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
"... горит ресторан, но подробностей пока никаких нет. Спасатели уже выехали на место", - сообщили в пресс-службе.
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Напомним, 10 ноября столичные спасатели ликвидировали пожар в складском помещении на проспекте Ватутина, 2 Т, где расположен торговый центр.
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