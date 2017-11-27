Ресторан загорелся под Киевом

"... горит ресторан, но подробностей пока никаких нет. Спасатели уже выехали на место", - сообщили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пожаре в Киевской области погибла 84-летняя женщина

Напомним, 10 ноября столичные спасатели ликвидировали пожар в складском помещении на проспекте Ватутина, 2 Т, где расположен торговый центр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за пожара во львовской многоэтажке эвакуировали 30 человек