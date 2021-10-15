Республіканці звинувачують Байдена в "антиамериканській" енергетичній політиці

Деталі

Ініціатором звернення до президента стала конгресвумен Керол Міллер (від Західної Вірджинії), до листа приєдналися ще понад 140 її однопартійців з нижньої палати Конгресу. Як наголошується у прес-релізі на сайті Міллер, рішення написати Байдену було прийнято на фоні зростання цін на паливо і недавнього призову адміністрації до країн ОПЕК+ “видобувати більше нафти з метою боротьби з ростом цін на бензин для американських споживачів”.

“Ваша думка про те, що збільшення поставок нафти необхідно для зниження цін на заправках, є обґрунтованим. Ми також згодні з помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном, який заявив, що зростання цін на бензин створить „ризик нанесення шкоди глобальному (економічному) відновленню“. Однак ми не згодні з зусиллями вашої адміністрації щодо зниження доступу до американських енергетичних ресурсів і одночасними закликами до ОПЕК+ про збільшення видобутку своїх ресурсів”, — пишуть конгресмени.

“Як вам відомо, ОПЕК+ включає країни, які є відомими противниками США, такі як Росія, Іран і Венесуела. Не в інтересах Америки покладатися на ці країни в питанні енергетики. При цьому усунення перешкод для видобутку американських нафти і газу та їхньої інфраструктури призведе до зростання американської економіки і збільшення кількості робочих місць, підвищить національну і енергетичну безпеку, знизить ціни на енергоносії для американських сімей. Це також призведе до зниження глобальних викидів, оскільки США виробляють енергію, більш відповідально ставлячись до екології, ніж ті країни, на які ви хочете, щоб покладалася Америка”, — стверджують автори листа.

На їхню думку, згаданий заклик до ОПЕК+ “узгоджується з рядом інших антиамериканських заходів енергетичної політики”, що просуваються адміністрацією і демократами у Конгресі. До таких конгресмени відносять, крім іншого, рішення про скасування будівництва нафтопроводу Keystone XL з Канади у США і введення мораторію на оренду федеральних земель для розробки нафтових та газових родовищ. “Замість того щоб продовжувати закликати до більшого процвітання пов’язаних з ОПЕК+ країн, які прагнуть завдати шкоди США, ми повинні задовольняти американські запити енергоресурсами американського виробництва... Ми просимо вас співпрацювати з нами, щоб зберегти енергетичну безпеку Америки і повернути назад катастрофічну енергетичну політику вашої адміністрації, яка поставить нас в залежність від таких країн, як Китай і Росія”, — підкреслили республіканці.

У листі законодавці також піддали критиці дії вашингтонської адміністрації у ситуації з газопроводом “Північний потік-2”. “У той час як ви прагнули підкосити американську енергетичну інфраструктуру, ви лицемірно підтримували іноземне виробництво викопного палива і його інфраструктуру. Ваші недавні дії, спрямовані на те, щоб дати зелене світло російському газопроводу „Північний потік-2“,... є особливо кричущими”, — стверджується в документі.

Доповнення

Байден з самого початку свого президентства приділяє велику увагу проблемам екології та розширенню використання чистих джерел енергії. Питання боротьби зі зміною клімату він називає одним із пріоритетів своєї адміністрації.

США і Німеччина 21 липня досягли угоди по “Північному потоку-2”. Зокрема, Вашингтон визнав, що санкції не зупинять реалізацію проекту, а Берлін зобов’язався домагатися продовження транзиту російського газу через територію України. Американська влада разом з тим залишила за собою право вживати заходів у разі “використання Росією енергетики як геополітичної зброї в Європі” і “агресії по відношенню до України”.