Республиканцы обвиняют Байдена в "антиамериканской" энергетической политике

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110445 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 121525 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 107370 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106432 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134739 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120955 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160160 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143161 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179558 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172951 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 72180 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 44385 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 86416 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

18:05 • 29325 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 58281 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 121528 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 134740 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 302438 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 269311 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 254176 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 110446 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120255 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 160161 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118047 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117659 просмотра
Актуальное
Республиканцы обвиняют Байдена в "антиамериканской" энергетической политике

Республиканцы обвиняют Байдена в "антиамериканской" энергетической политике

Киев  •  УНН

 • 17012 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Американские конгрессмены-республиканцы написали президенту США демократу Джо Байдену письмо, в котором обвинили его в антиамериканской энергетической политике, которая, по мнению законодателей, может поставить Соединенные Штаты в зависимость от “таких стран, как Китай и Россия”, пишет УНН.

Детали

Инициатором обращения к президенту стала конгрессвумен Кэрол Миллер (от Западной Вирджинии), к письму присоединились еще более 140 ее однопартийцев из нижней палаты Конгресса. Как отмечается в пресс-релизе на сайте Миллер, решение написать Байдену было принято на фоне роста цен на топливо и недавнего призыва администрации к странам ОПЕК+ “добывать больше нефти в целях борьбы с ростом цен на бензин для американских потребителей”.

“Ваше мнение о том, что увеличение поставок нефти необходимо для снижения цен на заправках, является обоснованным. Мы также согласны с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, который заявил, что рост цен на бензин создаст „риск нанесения ущерба глобальному (экономическому) восстановлению“. Однако мы не согласны с усилиями вашей администрации по снижению доступа к американским энергетическим ресурсам и одновременными призывами к ОПЕК+ об увеличении добычи своих ресурсов”, — пишут конгрессмены.

“Как вам известно, ОПЕК+ включает страны, которые являются известными противниками США, такие как Россия, Иран и Венесуэла. Не в интересах Америки полагаться на эти страны в вопросе энергетики. При этом устранение препятствий для добычи американских нефти и газа и их инфраструктуры приведет к росту американской экономики и увеличению числа рабочих мест, повысит национальную и энергетическую безопасность, снизит цены на энергоносители для американских семей. Это также приведет к снижению глобальных выбросов, поскольку США производят энергию, более ответственно относясь к экологии, чем те страны, на которые вы хотите, чтобы полагалась Америка”, — утверждают авторы письма.

По их мнению, упомянутый призыв к ОПЕК+ “согласуется с рядом других антиамериканских мер энергетической политики”, продвигаемых администрацией и демократами в Конгрессе. К таковым конгрессмены относят, помимо прочего, решение об отмене строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США и введение моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. “Вместо того чтобы продолжать призывать к большему процветанию связанных с ОПЕК+ стран, которые стремятся нанести вред США, мы должны удовлетворять американские запросы энергоресурсами американского производства... Мы просим вас сотрудничать с нами, чтобы сохранить энергетическую безопасность Америки и обратить вспять катастрофическую энергетическую политику вашей администрации, которая поставит нас в зависимость от таких стран, как Китай и Россия”, — подчеркнули республиканцы.

В письме законодатели также подвергли критике действия вашингтонской администрации в ситуации с газопроводом “Северный поток-2”. “В то время как вы стремились подкосить американскую энергетическую инфраструктуру, вы лицемерно поддерживали иностранное производство ископаемого топлива и его инфраструктуру. Ваши недавние действия, направленные на то, чтобы дать зеленый свет российскому газопроводу „Северный поток-2“,... являются особенно вопиющими”, — утверждается в документе.

Дополнение

Байден с самого начала своего президентства уделяет большое внимание проблемам экологии и расширению использования чистых источников энергии. Вопрос борьбы с изменением климата он называет одним из приоритетов своей администрации.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по “Северному потоку-2”. В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае “использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе” и “агрессии в отношении Украины”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы