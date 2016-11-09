Республіканці здобули перевагу для збереження контролю над сенатом у США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Республіканська партія може зберегти контроль над сенатом (верхняя палата конгресу) США після перемоги у штаті Пенсильванія, якщо утримають штати Луїзіана і Аляска, як очікується. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
"Республіканці збережуть контроль над сенатом після перемоги в Пенсільванії, якщо вони утримають штати Луїзіана, Аляска, як очікується", - йдеться у повідомленні.
При цьому канал NBC повідомив, що республіканці зберігають контроль над палатою представників (нижня палата конгресу) США.
Конгрес США є законодавчим органом Сполучених Штатів Америки, що складається з двох палат: палати представників (435 депутатів, що обираються на термін 2 роки); сенату (100 сенаторів, два від кожного штату, обираються на 6 років, третина переобирається кожні два роки).