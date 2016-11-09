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15 марта, 19:03 • 113082 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160435 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134215 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126978 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110805 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104476 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100781 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132370 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Республиканцы получили преимущество для сохранения контроля над сенатом в США

Республиканцы получили преимущество для сохранения контроля над сенатом в США

Киев • УНН

 • 11663 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Республиканская партия может сохранить контроль над сенатом (верхняя палата конгресса) США после победы в штате Пенсильвания, если удержат штаты Луизиана и Аляска, как ожидается. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

"Республиканцы сохранят контроль над сенатом после победы в Пенсильвании, если они удержат штаты Луизиана, Аляска, как ожидается", - говорится в сообщении.

При этом канал NBC сообщил, что республиканцы сохраняют контроль над палатой представителей (нижняя палата конгресса) США.

Конгресс США является законодательным органом Соединенных Штатов Америки, состоит из двух палат: палаты представителей (435 депутатов, избираемых сроком на 2 года); сената (100 сенаторов, два от каждого штата, избираемых на 6 лет, треть переизбирается каждые два года).

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