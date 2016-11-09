Республиканцы получили преимущество для сохранения контроля над сенатом в США

"Республиканцы сохранят контроль над сенатом после победы в Пенсильвании, если они удержат штаты Луизиана, Аляска, как ожидается", - говорится в сообщении.

При этом канал NBC сообщил, что республиканцы сохраняют контроль над палатой представителей (нижняя палата конгресса) США.

Конгресс США является законодательным органом Соединенных Штатов Америки, состоит из двух палат: палаты представителей (435 депутатов, избираемых сроком на 2 года); сената (100 сенаторов, два от каждого штата, избираемых на 6 лет, треть переизбирается каждые два года).