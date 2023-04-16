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Республіканці в Палаті представників розробляють нову стратегію тиску на Байдена та демократів

Республіканці в Палаті представників розробляють нову стратегію тиску на Байдена та демократів

Київ • УНН

 • 667934 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Республіканці в Палаті представників США спробують узгодити план підняття стелі федерального боргу в розмірі 31,4 трлн доларів і скорочення державних витрат, коли Конгрес повернеться цього тижня, після того, як президент-демократ Джо Байден кілька місяців заганяв їх у глухий кут. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Спікер Палати представників Кевін Маккарті у своєму виступі у понеділок на Нью-Йоркській фондовій біржі викладе умови, на які республіканці хочуть, щоб демократи погодилися в обмін на зміну стелі боргу.

Будь-яка пропозиція республіканців має бути узгоджена з демократами Байдена, які контролюють Сенат, перш ніж вона стане законом.

Білий дім, який очолює підхід демократів до стелі боргу, відкинув пропозиції республіканців як нереалістичні.

Неупереджені експерти попередили, що цього літа федеральний уряд може зіткнутися з історичним дефолтом, якщо Конгрес не здійснить жодних дій. Дефолт може завдати шкоди економіці США та світу та спричинити зниження кредитного рейтингу США, як це сталося у 2011 році у протистоянні з приводу боргу.

За словами джерела Reuters, знайомого з цим питанням, закон, який консерватори сподіваються ухвалити до кінця квітня, може зняти ліміт запозичень до травня 2024 року. Це підготувало б ґрунт для нових дебатів про стелю боргу в останні місяці президентської кампанії 2024 року.

Але спочатку республіканці повинні узгодити пропозицію, яка може отримати підтримку як мінімум 218 із 222 членів.

Республіканці у Палаті представників стверджують, що їхні пропозиції отримають достатню громадську підтримку, щоб змусити Байдена та демократів розпочати переговори, так само, як законопроект партії про відміну змін у кримінальному кодексі був прийнятий Конгресом минулого місяця, незважаючи на початкову опозицію демократів.

У березні Білий дім оприлюднив власну бюджетну пропозицію, яка, за його словами, скоротить дефіцит США на 3 трильйони доларів протягом наступних 10 років. Але через те, що бюджетний комітет палати представників найближчим часом не підготує план видатків, республіканці наголосили на плані стелі боргу.

Деякі республіканці також виступають за чисте збільшення стелі боргу, якого зажадав Байден.

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