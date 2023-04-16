Республиканцы в Палате представителей разрабатывают новую стратегию давления на Байдена и демократов

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Республиканцы в Палате представителей США попытаются согласовать план поднятия потолка федерального долга в размере 31,4 трлн долларов и сокращения государственных расходов, когда Конгресс вернется на этой неделе, после того, как президент-демократ Джо Байден несколько месяцев загонял их в тупик. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в своем выступлении в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже изложит условия, на которые республиканцы хотят, чтобы демократы согласились в обмен на изменение потолка долга.

Любое предложение республиканцев должно быть согласовано с демократами Байдена, которые контролируют Сенат, прежде чем оно станет законом.

Белый дом, который возглавляет подход демократов к потолку долга, отверг предложения республиканцев как нереалистичные.

Непредвзятые эксперты предупредили, что этим летом федеральное правительство может столкнуться с историческим дефолтом, если Конгресс не предпримет никаких действий. Дефолт может нанести ущерб экономике США и миру и привести к снижению кредитного рейтинга США, как это произошло в 2011 году в противостоянии по поводу долга.

По словам источника Reuters, знакомого с этим вопросом, закон, который консерваторы надеются принять до конца апреля, может снять лимит заимствований до мая 2024 года. Это подготовило бы почву для новых дебатов о потолке долга в последние месяцы президентской кампании 2024 года.

Но сначала республиканцы должны согласовать предложение, которое может получить поддержку как минимум 218 из 222 членов.

Республиканцы в Палате представителей утверждают, что их предложения получат достаточную общественную поддержку, чтобы заставить Байдена и демократов начать переговоры, так же, как законопроект партии об отмене изменений в уголовном кодексе был принят Конгрессом в прошлом месяце, несмотря на первоначальную оппозицию демократов.

В марте Белый дом обнародовал собственное бюджетное предложение, которое, по его словам, сократит дефицит США на 3 триллиона долларов в течение следующих 10 лет. Но из-за того, что бюджетный комитет палаты представителей в ближайшее время не подготовит план расходов, республиканцы сделали упор на план потолка долга.

Некоторые республиканцы также выступают за чистое увеличение потолка долга, которого потребовал Байден.

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