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Репресії проти активістів "Автомайдану": судитимуть екскерівника ДАІ

Репресії проти активістів "Автомайдану": судитимуть екскерівника ДАІ

Київ • УНН

 • 861769 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника київської ДАІ за репресії проти активістів "Автомайдану". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram ДБР.

Цитата

"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього начальника УДАІ ГУ МВС України в м. Києві за перевищення влади та службових повноважень. Він незаконно перешкоджав проведенню акцій протесту "Автомайдану" під час автопробігу до резиденції експрезидента-втікача Януковича. Обвинувальний акт скеровано до суду", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними ДБР, 29 грудня 2013 року українські громадяни організували та провели мирний захід – автопробіг від Європейської площі у Києві до резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір’я". У заході взяли участь понад 2 тисячі активістів на власних автомобілях.

Як зазначили, за вказівкою вищого керівництва працівники ДАІ оформили помилкові рапорти, в яких написали, що 49 учасників акції протесту "Автомайдан" нібито порушили правила дорожнього руху.

На підставі цих "документів" інспектори ДАІ склали протоколи про адміністративні правопорушення, а судді ухвалили незаконні рішення щодо вилучення прав від 3 до 6 місяців.

Цитата

"Екскерівник УДАІ ГУМВС України в м. Києві обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України. За клопотанням слідчого ДБР, погодженим прокурором, обвинуваченому заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

За результатами 10 місяців роботи прокурорів та слідчих майже на чверть у порівнянні з попереднім роком зросла кількість осіб, щодо яких обвинувальні акти у справах щодо Майдану були направлено до суду.

Українські Національні Новини

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