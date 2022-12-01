Репресії проти активістів "Автомайдану": судитимуть екскерівника ДАІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника київської ДАІ за репресії проти активістів "Автомайдану". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram ДБР.
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"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього начальника УДАІ ГУ МВС України в м. Києві за перевищення влади та службових повноважень. Він незаконно перешкоджав проведенню акцій протесту "Автомайдану" під час автопробігу до резиденції експрезидента-втікача Януковича. Обвинувальний акт скеровано до суду", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними ДБР, 29 грудня 2013 року українські громадяни організували та провели мирний захід – автопробіг від Європейської площі у Києві до резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір’я". У заході взяли участь понад 2 тисячі активістів на власних автомобілях.
Як зазначили, за вказівкою вищого керівництва працівники ДАІ оформили помилкові рапорти, в яких написали, що 49 учасників акції протесту "Автомайдан" нібито порушили правила дорожнього руху.
На підставі цих "документів" інспектори ДАІ склали протоколи про адміністративні правопорушення, а судді ухвалили незаконні рішення щодо вилучення прав від 3 до 6 місяців.
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"Екскерівник УДАІ ГУМВС України в м. Києві обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України. За клопотанням слідчого ДБР, погодженим прокурором, обвинуваченому заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
За результатами 10 місяців роботи прокурорів та слідчих майже на чверть у порівнянні з попереднім роком зросла кількість осіб, щодо яких обвинувальні акти у справах щодо Майдану були направлено до суду.