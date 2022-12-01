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Репрессии против активистов "Автомайдана": будут судить экс-руководителя ГАИ

Репрессии против активистов "Автомайдана": будут судить экс-руководителя ГАИ

Киев • УНН

 • 861768 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя киевской ГАИ за репрессии против активистов "Автомайдана". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ГБР.

Цитата

"Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего начальника УГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве за превышение власти и служебных полномочий. Он незаконно препятствовал проведению акций протеста "Автомайдана" во время автопробега в резиденциюсбежавшего экс-президента Януковича", – говорится в сообщении.

Детали

По данным ГБР, 29 декабря 2013 года украинские граждане организовали и провели мирное мероприятие – автопробег от Европейской площади в Киеве до резиденции беглого президента Виктора Януковича "Межигорье". В мероприятии приняли участие более 2 тысяч активистов на собственных автомобилях.

Как отметили, по указанию высшего руководства работники ГАИ оформили ложные рапорты, в которых написали, что 49 участников акции протеста "Автомайдан" якобы нарушили правила дорожного движения.

На основании этих "документов" инспекторы ГАИ составили протоколы об административных правонарушениях, а судьи приняли незаконные решения по изъятию прав от 3 до 6 месяцев.

Цитата

"Экс-руководитель УГАИ ГУМВД Украины в г. Киеве обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ст. 340; ч. 4 статьи 41, ч. 3 статьи 27, ч. 1 статьи 366 УК Украины. По ходатайству следователя ГБР, согласованному прокурором, обвиняемому заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Напомним

По результатам 10 месяцев работы прокуроров и следователей почти на четверть по сравнению с предыдущим годом выросло количество лиц, в отношении которых обвинительные акты по делам Майдана были направлены в суд.

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