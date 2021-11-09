"Репортери без кордонів" назвали номінантів премії за свободу преси за 2021 рік

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Як випливає з повідомлення, Білоруська асоціація журналістів (БАЖ) “відіграла вирішальну роль у документуванні безпрецедентної кількості нападів на працівників ЗМІ та їх арештів, яка постійно збільшувалася після суперечливих президентських виборів у серпні 2020 року”. Саме БАЖ спромоглася привернути увагу білоруського населення, міжнародних НУО та іноземних урядів до жахливого стану зі свободою преси в Білорусі. 27 серпня 2021 року БАЖ було ліквідовано за рішенням Верховного суду Білорусі.

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Незалежний міжнародний колектив розслідувачів Bellingcat номінований за масштабну роботу щодо висвітлення поліцейського насильства щодо журналістів під час протестів руху Black Lives Matter у США. У свою чергу, учасники міжнародного розслідування, що тривало кілька місяців, “Проект Pegasus”, яким займалися понад 80 журналістів в 11 країнах світу, включаючи співробітників німецьких засобів масової інформації — NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung і Die Zeit, продемонстрували як владу авторитарних держав і різні спецслужби могли роками стежити за сотнями правозахисників, журналістів та політиків, використовуючи шпигунську програму, розроблену ізраїльською фірмою NSO Group.

На премію номіновано шість журналістів та шість ЗМІ

Премія Press Freedom Awards вручається з 1992 року “особливо сміливим та незалежним журналістам”, чия робота “надала значний вплив на суспільство”. Загалом зараз журналісти та ЗМІ з 11 країн номіновані на нагороди, які вручатимуться у трьох категоріях — журналістська мужність, вплив та незалежність. Серед 12 номінантів (по чотири в кожній категорії) — шість журналістів, четверо з яких — жінки, та шість засобів масової інформації чи журналістських організацій. Лауреати премії Press Freedom Awards 2021 буде оголошено 18 листопада.