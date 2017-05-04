Ремонтники отримали гарантії припинення вогню для відновлення ЛЕП під Авдіївкою – ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Ремонтні бригади отримали гарантії припинення вогню на завтра, 5 травня, для проведення відновлювальних робіт після пошкодження лінії електропередачі під Авдіївкою на Донеччині, пошкодження якої зупинило роботу Донецької фільтрувальної станції. Про це в коментарі УНН повідомив радник голови Донецької військово-цивільної адміністрації Олесь Пограничний.
“Сьогодні вона (Донецька фільтрувальна станція — ред. ) ще не працює. На завтра отримано гарантії припинення вогню. Завтра ремонтники туди виїдуть і будуть встановлювати причини пошкодження”, — повідомив він.
При цьому О.Пограничний наголосив, що наразі невідомо, скільки триватиме ремонт ЛЕП, оскільки спочатку треба встановити характер пошкоджень.
Крім того, він наголосив, що наразі вода до Авдіївки подається за графіком з резервуарів, води в резервуарах вистачить на кілька днів.
Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook також написав, що СЦКК дала гарантії режиму тиші на 5-7 травня.
Як повідомляв УНН, станом на сьому годину четверга електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє.
Нагадаємо, 2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. жителів).