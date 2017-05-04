Ремонтники получили гарантии прекращения огня для восстановления ЛЭП под Авдеевкой - ВЦА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Ремонтные бригады получили гарантии прекращения огня на завтра, 5 мая, для проведения восстановительных работ после повреждения линий электропередачи под Авдеевкой Донецкой области, повреждение которой остановило работу Донецкой фильтровальной станции. Об этом в комментарии УНН сообщил советник председателя Донецкой военно-гражданской администрации Олесь Пограничный.
"Сегодня она (Донецкая фильтровальная станция - ред.) еще не работает. На завтра получены гарантии прекращения огня. Завтра ремонтники туда уедут и будут устанавливать причины повреждения", - сообщил он.
При этом О.Пограничный отметил, что пока неизвестно, сколько продлится ремонт ЛЭП, поскольку сначала надо установить характер повреждений.
Кроме того, он отметил, что сейчас вода в Авдеевке подается по графику из резервуаров, ее хватит на несколько дней.
Председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский на своей странице в Facebook также написал, что СЦКК дала гарантии режима тишины на 5-7 мая.
Как сообщал УНН, по состоянию на семь часов четверга электроснабжения Донецкой фильтровальной станции отсутствует.
Напомним, 2 мая в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. Жителей).