Ремонтники получили гарантии прекращения огня для восстановления ЛЭП под Авдеевкой - ВЦА

"Сегодня она (Донецкая фильтровальная станция - ред.) еще не работает. На завтра получены гарантии прекращения огня. Завтра ремонтники туда уедут и будут устанавливать причины повреждения", - сообщил он.

При этом О.Пограничный отметил, что пока неизвестно, сколько продлится ремонт ЛЭП, поскольку сначала надо установить характер повреждений.

Кроме того, он отметил, что сейчас вода в Авдеевке подается по графику из резервуаров, ее хватит на несколько дней.

Председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский на своей странице в Facebook также написал, что СЦКК дала гарантии режима тишины на 5-7 мая.

Как сообщал УНН, по состоянию на семь часов четверга электроснабжения Донецкой фильтровальной станции отсутствует.

Напомним, 2 мая в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. Жителей).