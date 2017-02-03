Ремонтники не можуть пройти до місця розриву ЛЕП через відмову в супроводі з боку ОБСЄ - радник голови ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Бригади електроремонтників і піротехніків не можуть дійти до пошкодженої ЛЕП у районі Авдіївки через відмову їх супроводжувати ОБСЄ. Про це у коментарі УНН повідомив радник голови Донецької ВЦА Олесь Пограничний.
"Бригади не можуть поки що вийти на роботу, вони стоять в населеному пункті Кам'янці. ОБСЄ відмовляється йти далі, не знаю з яких мотивів", - сказав він.
При цьому, з його слів, ремонтники не можуть просуватися на місце розриву ЛЕП без супроводження місії ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки. З міста евакуйовано вже 200 людей.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.