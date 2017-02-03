Ремонтники не могут пройти к месту разрыва ЛЭП из-за отказа в сопровождении со стороны ОБСЕ - советник председателя ВГА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Бригады електроремонтникив и пиротехников не могут пройти к поврежденной ЛЭП в районе Авдеевки из-за отказа их сопровождать ОБСЕ. Об этом в комментарии УНН сообщил советник председателя Донецкой ВГА Олесь Пограничный.
"Бригады не могут пока выйти на работу, они стоят в населенном пункте Каменке. ОБСЕ отказывается идти дальше, не знаю по каким мотивам", - сказал он.
При этом, по его словам, ремонтники не могут продвигаться на место разрыва ЛЭП без сопровождения миссии ОБСЕ.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек .
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе . В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине .
3 февраля российская сторона в ОЦКК письменно гарантировала премирье в районе разрыва ЛЭП под Авдеевка .
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских .