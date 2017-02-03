Ремонтники готові почати відновлення ЛЕП в Авдіївці - В.Гусинський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Піротехніки і ремонтні бригади готові почати відновлення ЛЕП у Авдіївці. Про це під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації в Авдіївці заявив керівник рятувальної операції Владислав Гусинський, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні з 8:00 піротехніки і ремонтні бригади ... готові приступити до відновлювальних робіт”, — сказав В.Гусинський.
Він зазначив, що кожного разу, коли ремонтники намагаються підійти до місця пошкодження ЛЕП, обстріли продовжуються.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.