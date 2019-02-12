Ремонтник зірвався з люльки на висоті 7 поверху

"Потерпілий, будучи допущеним до роботи директором, самостійно намагався ліквідувати несправність електричної підвісної люльки. При цьому робітник не був обізнаний про правила поводження з такою технікою та не мав засобів індивідуального захисту. В результаті обриву несучого канату підйомного механізму люльки потерпілий випав з висоти 7 поверху та отримав важкі травми, від яких помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Вироком Дарницького районного суду міста Києва директора підприємства визнано винним за ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини - ред.) та засуджено до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на 1 рік.

Нагадаємо, працівника елеватору на Харківщині на смерть засипало зерном у сховище після того, як він туди впав з висоти 25 метрів.



