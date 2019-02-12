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Ремонтник зірвався з люльки на висоті 7 поверху

Ремонтник зірвався з люльки на висоті 7 поверху

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. На одному з будівельних майданчиків житлового комплексу у Дарницькому районі міста Києва чоловік, за дорученням директора підприємства, під час ремонту несправності електричної підвісної люльки, зірвався на висоті 7 поверху через обрив несучого канату підйомного механізму люльки. Про це повідомляє прокуратура міста Києва, передає УНН.

"Потерпілий, будучи допущеним до роботи директором, самостійно намагався ліквідувати несправність електричної підвісної люльки. При цьому робітник не був обізнаний про правила поводження з такою технікою та не мав засобів індивідуального захисту. В результаті обриву несучого канату підйомного механізму люльки потерпілий випав з висоти 7 поверху та отримав важкі травми, від яких помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Вироком Дарницького районного суду міста Києва директора підприємства визнано винним за ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини - ред.) та засуджено до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на 1 рік.

Нагадаємо, працівника елеватору на Харківщині на смерть засипало зерном  у сховище після того, як він туди впав з висоти 25 метрів.

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