Ремонтник сорвался с люльки на высоте 7 этажа

"Потерпевший, будучи допущенным к работе директором, самостоятельно пытался ликвидировать неисправность электрической подвесной люльки. При этом рабочий не был осведомлен о правилах обращения с такой техникой и не имел средств индивидуальной защиты. В результате обрыва несущего каната подъемного механизма люльки пострадавший выпал с высоты 7 этажа и получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Приговором Дарницкого районного суда города Киева директор предприятия признан виновным по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека - ред.) и приговорен к 3 годам ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на 1 год.

Напомним, работника элеватора в Харьковской области насмерть засыпало зерном в хранилище после того, как он туда упал с высоты 25 метров.



