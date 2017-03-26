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Ремонт енергоблоку Рівненської АЕС продовжили до 1 квітня

Ремонт енергоблоку Рівненської АЕС продовжили до 1 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Через збільшення обсягу робіт тривалість поточного ремонту енергоблоку №3 Рівненської АЕС продовжили до 1 квітня. Про це УНН повідомили у прес-службі “Енергоатому”.

“У зв’язку із збільшенням обсягу робіт тривалість поточного ремонту енергоблоку № 3 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) продовжено до 1 квітня згідно з оперативною заявкою”, — сказано у повідомленні.

Так, 25 березня 2017 року о 21:15 енергоблок №1 РАЕС (ВВЕР-440) відключиои від енергомережі дією автоматичного газового захисту блочного трансформатору Т-1, при цьому загорянь та інших порушень протипожежного режиму не було.

О 23:46 25 березня після з’ясування усіх обставин та причин події турбогенератор ТГ-2 енергоблоку №1 підключили до мережі, а блочний трансформатор Т-1 та турбогенератор ТГ-2 переведені у стан “ремонт”. О 00:55 26 березня потужність енергоблоку № 1 сягнула 220 МВт, що відповідає 55% номінальної.

“Станом на 8 годину 26 березня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1655 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає”, — повідомили у прес-службі.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах норм.

Як повідомляв УНН, 23 березня станціями вироблено 265,98 млн кВт-г електроенергії.

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