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Ремонт энергоблока Ровенской АЭС продлили до 1 апреля

Ремонт энергоблока Ровенской АЭС продлили до 1 апреля

Киев • УНН

 • 14467 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Из-за увеличения объема работ продолжительность текущего ремонта энергоблока №3 Ровенской АЭС продлили до 1 апреля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

"В связи с увеличением объема работ продолжительность текущего ремонта энергоблока №3 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) продлен до 1 апреля согласно оперативной заявкой", - говорится в сообщении.

Так, 25 марта 2017 в 21:15 энергоблок №1 РАЭС (ВВЭР-440) отключены от энергосети действием автоматической газовой защиты блочного трансформатора Т-1, при этом возгораний и других нарушений противопожарного режима не было.

В 23:46 25 марта после выяснения всех обстоятельств и причин происшествия турбогенератор ТГ-2 энергоблока №1 подключили к сети, а блочный трансформатор Т-1 и ТГ-2 переведены в состояние "ремонт". В 00:55 26 марта мощность энергоблока №1 достигла 220 МВт, что соответствует 55% номинальной.

"По состоянию на 8 часов 26 марта во работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1655 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - сообщили в пресс-службе.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах норм.

Как сообщал УНН, 23 марта станциями выработано 265 980 000 кВт-ч электроэнергии.

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