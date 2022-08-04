Релокація бізнесу: вже переміщено 700 підприємств

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"Від початку повномасштабної агресії росії наш уряд допомагає підприємствам перемістити виробництва в безпечні регіони та відновити роботу. Уже майже 700 компаній релоковано, більше як 480 поновили діяльність", – зазначив Шмигаль.

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