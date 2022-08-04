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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 23217 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Релокація бізнесу: вже переміщено 700 підприємств

Релокація бізнесу: вже переміщено 700 підприємств

Київ • УНН

 • 123142 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в безпечні регіони перемістили вже майже 700 підприємств, понад 480 поновили діяльність. Про це інформує УНН із посиланням на урядовий портал.

Цитата

"Від початку повномасштабної агресії росії наш уряд допомагає підприємствам перемістити виробництва в безпечні регіони та відновити роботу. Уже майже 700 компаній релоковано, більше як 480 поновили діяльність", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо

Корпорація Meta відкрила спеціалізований навчальний центр підтримки для українського бізнесу.

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