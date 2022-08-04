Релокация бизнеса: уже перемещено 700 предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в безопасные регионы переместили уже около 700 предприятий, более 480 возобновили деятельность. Об этом информирует УНН со ссылкой на правительственный портал.
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"С начала полномасштабной агрессии россии наше правительство помогает предприятиям переместить производства в безопасные регионы и возобновить работу. Уже почти 700 компаний релокировано, более 480 возобновили деятельность", – отметил Шмыгаль.
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