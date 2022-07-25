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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Meta відкрила центр підтримки українського бізнесу

Meta відкрила центр підтримки українського бізнесу

Київ • УНН

 • 126803 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Корпорація Meta запускає спеціалізований навчальний центр підтримки для українського бізнесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Мінцифри.

Деталі

За даними програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, через вторгнення рф 50% українських підприємств повністю закрилися, а інша половина змушена працювати набагато менше від своїх можливостей.

"Meta продовжує підтримувати Україну і запускає програму допомоги для відновлення економіки країни", – ідеться у повідомленні.

Що це буде:

• Різноманітні освітні безоплатні ресурси для українських бізнесменів. Понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.

• Meta планує виділити 1,5 млн доларів для того, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації. Деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо

ВР ухвалила у другому читанні законопроєкт №7378, який на період воєнного стану звільняє бізнес від відповідальності за несвоєчасне оприлюднення фінансової звітності.

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