Meta открыла центр поддержки украинского бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Корпорация Meta запускает специализированный учебный центр поддержки для украинского бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.
Детали
По данным программы развития Организации Объединенных Наций, из-за вторжения рф 50% украинских предприятий полностью закрылись, а другая половина вынуждена работать гораздо меньше своих возможностей.
"Meta продолжает поддерживать Украину и запускает программу помощи для восстановления экономики страны", – говорится в сообщении.
Что это будет:
• Разнообразные образовательные бесплатные ресурсы для украинских бизнесменов. Более 20 курсов Blueprint и обучающая платформа Meta Boost, которые помогут овладеть навыками владения компанией и будут проводить онлайн-встречи для предпринимателей.
• Meta планирует выделить 1,5 млн долларов для того, чтобы украинские малые и средние предприятия могли проводить рекламные кампании на платформах корпорации. Детали сообщат позже.
Напомним
ВР приняла во втором чтении законопроект №7378, который на период военного положения освобождает бизнес от ответственности за несвоевременное обнародование финансовой отчетности.