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Ректором КНУ ім. Шевченка обрали Володимира Бугрова

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров переміг у другому турі виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє пресслужба Студпарламенту КНУ, пише УНН.

Деталі

Відповідно до результатів голосування, кандидати набрали таку кількість голосів:

Володимир Бугров - 74,31%;

Олександр Рожко - 12,93%.

Згідно із законом, повноваження ректора передаються близько місяця.

Що було раніше

Перші вибори відбулися 25 листопада 2020 року, проте у першому турі жоден із десяти кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

У другий тур 4 грудня пройшли проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров та директор науково-навчального інституту "Інституту геології" КНУ Сергій Вижва.

Оскільки жоден із цих кандидатів не набрав понад 50% голосів, було вирішено провести нові вибори.

У першому турі нових виборів 17 березня за крісло ректора змагалися шість кандидатів. Серед них – доктор психологічних наук, професор Сергій Болтівець, кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров, доктор геологічних наук, професор Сергій Вижва, доктор історичних наук, професор Володимир Литвин, а також доктор економічних наук, професор Олександр Рожко та доктор соціологічних наук, доцент Ірина Чудовська.

У другий тур пройшли Бугров (44,04%) та Рожко (15,2%).

Литвин після цього заявив, що йде з наглядової ради КНУ.

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