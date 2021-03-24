Ректором КНУ ім. Шевченка обрали Володимира Бугрова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров переміг у другому турі виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє пресслужба Студпарламенту КНУ, пише УНН.
Деталі
Відповідно до результатів голосування, кандидати набрали таку кількість голосів:
Володимир Бугров - 74,31%;
Олександр Рожко - 12,93%.
Згідно із законом, повноваження ректора передаються близько місяця.
Що було раніше
Перші вибори відбулися 25 листопада 2020 року, проте у першому турі жоден із десяти кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.
У другий тур 4 грудня пройшли проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров та директор науково-навчального інституту "Інституту геології" КНУ Сергій Вижва.
Оскільки жоден із цих кандидатів не набрав понад 50% голосів, було вирішено провести нові вибори.
У першому турі нових виборів 17 березня за крісло ректора змагалися шість кандидатів. Серед них – доктор психологічних наук, професор Сергій Болтівець, кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров, доктор геологічних наук, професор Сергій Вижва, доктор історичних наук, професор Володимир Литвин, а також доктор економічних наук, професор Олександр Рожко та доктор соціологічних наук, доцент Ірина Чудовська.
У другий тур пройшли Бугров (44,04%) та Рожко (15,2%).
Литвин після цього заявив, що йде з наглядової ради КНУ.