Вибори ректора в КНУ імені Тараса Шевченка: Литвин не зміг пройти у другий тур
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Лідерами голосування на посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка стали проректори університету Володимир Бугров та Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин програв вибори ректора Київського національного університету ім. Шевченка, посівши четверте місце із результатом близько 4% голосів.
Лідерами голосування стали проректори КНУ Володимир Бугров та Олександр Рожко.
Хто з них стане керівником столичного вишу стане відомо після того, як відбудеться другий тур голосування.
Відомо, що у голосуванні на шести дільницях взяло участь 4 139 виборців, серед них 598 студентів і 23 курсанти коледжів.
Контекст
Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з'ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.
У 2008 році Кабінет міністрів мав запропонувати законопроект, який урегульовував питання виходу Чорноморського флоту Російської Федерації. Однак цей законопроект не був розроблений.
Це привело до того, що у 2010 році з’явилися Харківські угоди, які через чотири дні після підписання ратифікували депутати ВР.
“Є окреме доручення Службі безпеки України з’ясувати, обставини в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання. І якщо СБУ буде вважати за необхідне - вона має порушити по ст. 111 ККУ по держзраді до відповідних осіб...Це відбувалося голосування 27 квітня 2010 року, це депутати 6 скликання”, — сказав Данілов.
Данілов зокрема назвав прізвище тодішнього спікера Володимира Литвина, який претендував на посаду ректора КНУ імені Шевченка.
Окрім того, за повідомленнями українських ЗМІ, нібито, в наукових роботах Володимира Литвина було виявлено плагіат.
Нагадаємо
З 2008 року на посаді ректора КНУ працював Леонід Губерський.