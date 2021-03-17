Выборы ректора в КНУ имени Тараса Шевченко: Литвин не смог пройти во второй тур

Детали

Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин проиграл выборы ректора Киевского национального университета им.Шевченко, заняв четвертое место с результатом около 4% голосов.

Лидерами голосования стали проректора КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко.

Кто из них станет руководителем столичного вуза станет известно после того, как состоится второй тур голосования.

Известно, что в голосовании на шести участках приняло участие 4 139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсантов колледжей.

Контекст

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

В 2008 году Кабинет министров должен был предложить законопроект, который бы урегулировал бы вопрос выхода Черноморского флота Российской Федерации. Однако этот законопроект не был разработан.

Это привело к тому, что в 2010 году появились Харьковские соглашения, через четыре дня после подписания ратифицировали депутаты ВР.

"Есть отдельное поручение Службе безопасности Украины выяснить, обстоятельства каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. И если СБУ будет считать необходимым - она ​​должна возбудить по ст. 111 УК по госизмене в отношении соответствующих людей... Это происходило голосование 27 апреля 2010 года, это депутаты 6 созыва", - сказал Данилов.

Данилов в частности, назвал фамилию тогдашнего спикера Владимира Литвина, который претендовал на должность ректора КНУ имени Шевченко.

Кроме того, по сообщениям украинских СМИ, якобы, в научных работах Владимира Литвина был обнаружен плагиат.

Напомним

С 2008 года в должности ректора КНУ работал Леонид Губерский.