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Ректором КНУ им. Шевченко избрали Владимира Бугрова

Киев  •  УНН

 • 20177 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров победил во втором туре выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Студпарламента КНУ, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам голосования, кандидаты набрали такое количество голосов:

Владимир Бугров - 74,31%;

Александр Рожко - 12,93%.

Согласно закону, полномочия ректора передаются около месяца.

Что было раньше

Первые выборы состоялись 25 ноября 2020 года, однако в первом туре ни один из десяти кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

Во второй тур 4 декабря прошли проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров и директор научно-учебного института "Института геологии" КНУ Сергей Выжва.

Поскольку ни один из этих кандидатов не набрал более 50% голосов, было решено провести новые выборы.

В первом туре новых выборов 17 марта по кресло ректора соревновались шесть кандидатов. Среди них - доктор психологических наук, профессор Сергей Болтивец, кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров, доктор геологических наук, профессор Сергей Выжва, доктор исторических наук, профессор Владимир Литвин, а также доктор экономических наук, профессор Александр Рожко и доктор социологических наук, доцент Ирина Чудовская.

Во второй тур прошли Бугров (44,04%) и Рожко (15,2%).

Литвин после этого заявил, что уходит из наблюдательного совета КНУ.

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