Ректором КНУ им. Шевченко избрали Владимира Бугрова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров победил во втором туре выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Студпарламента КНУ, пишет УНН.
Детали
Согласно результатам голосования, кандидаты набрали такое количество голосов:
Владимир Бугров - 74,31%;
Александр Рожко - 12,93%.
Согласно закону, полномочия ректора передаются около месяца.
Что было раньше
Первые выборы состоялись 25 ноября 2020 года, однако в первом туре ни один из десяти кандидатов не набрал необходимого количества голосов.
Во второй тур 4 декабря прошли проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров и директор научно-учебного института "Института геологии" КНУ Сергей Выжва.
Поскольку ни один из этих кандидатов не набрал более 50% голосов, было решено провести новые выборы.
В первом туре новых выборов 17 марта по кресло ректора соревновались шесть кандидатов. Среди них - доктор психологических наук, профессор Сергей Болтивец, кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров, доктор геологических наук, профессор Сергей Выжва, доктор исторических наук, профессор Владимир Литвин, а также доктор экономических наук, профессор Александр Рожко и доктор социологических наук, доцент Ирина Чудовская.
Во второй тур прошли Бугров (44,04%) и Рожко (15,2%).
Литвин после этого заявил, что уходит из наблюдательного совета КНУ.