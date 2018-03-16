Ректор НМУ Амосова розповіла про свої статки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Ректор Національного медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова стверджує, що заробила свої статки задовго до призначення на посаду, передає УНН із посиланням на "112 Україна".
“Все це з’явилося задовго до ректорства. І я про все можу відзвітувати будь-коли. Бо вважаю, що відкритість — це важливо. А мені і моїй родині нічого приховувати”, — повідомила Амосова.
Більше того, ще до того, як її зобов’язали оприлюднювати декларації (починаючи з 2016-го), вона за власною ініціативою оприлюднила на Facebook декларації за 2014 і 2015 роки. “Там можна побачити, що ні квартир, ні машин у мене більше не стало”, — каже ректор.
Перші серйозні гроші Катерина Амосова заробила в студентстві перекладами з англійської, працюючи у “Торговій палаті”. А її чоловік — в студентських будзагонах в Сибіру.
“Коли всі заощадження моїх батьків з розпадом Союзу зникли разом з Ощадбанком і вони лишилися з мізерною пенсією і гонорарами від книжок (поки батько не почав отримувати стипендію від Сороса, яку відкладав) — я зрозуміла: маємо зробити все, аби забезпечити свою старість”, — говорить Амосова.
Чоловік Амосової (Володимир Мішалов — ред.) працював заввідділом в інституті Шалімова — їздив з бригадою від Криму до Сахаліну, проводив медичні огляди на підприємствах, що були страшенно популярні і за які платили не купонами, а реальними грішми. “У двох таких виїздах брала участь і я. Це був і досвід, і серйозний заробіток”, — згадує ректор НМУ.
Подружжя почало інвестувати зароблене в квартири у новобудовах, що на старті коштували дешево, а до моменту завершення стрімко зростали в ціні. Це було ризиковано — але прибутково. Усього купили і продали так три квартири.
Володимир Мішалов цікавився картинами і в 1990-х за порадою приятеля задешево купив кілька картин Глущенка, Зарецького і Яблонської та ін. Потім їх також продали.
“А коли помер батько, ми забрали маму до себе, а їхню квартиру і батькову дачу продали. Я би не змогла там жити. Після смерті тата я туди навіть заходити не могла...”, — говорить Амосова.
“І „БМВ“, і наш будинок, які так муляють зараз багатьом людям, ми купували в кредит”, — додає вона.
На додачу до всього, до ректорської посади Катерина Амосова була популярним спікером. Проводила майстер-класи для лікарів. Працювала переважно з закордонними компаніями. “Не буду називати суми, але це реально серйозні гроші. Бо у рейтингу спікерів по кардіології в Україні я займала першу позицію”, — каже очільниця медуніверситету.
“Все, що ми маємо, ми заробили. І зараз я би, певно, не купувала ті „БМВ“. А тоді я була молода. І от вони є. І дратують суспільство”, — підсумовує Катерина Амосова.