Ректор НМУ Амосова розповіла про свої статки

“Все це з’явилося задовго до ректорства. І я про все можу відзвітувати будь-коли. Бо вважаю, що відкритість — це важливо. А мені і моїй родині нічого приховувати”, — повідомила Амосова.

Більше того, ще до того, як її зобов’язали оприлюднювати декларації (починаючи з 2016-го), вона за власною ініціативою оприлюднила на Facebook декларації за 2014 і 2015 роки. “Там можна побачити, що ні квартир, ні машин у мене більше не стало”, — каже ректор.

Перші серйозні гроші Катерина Амосова заробила в студентстві перекладами з англійської, працюючи у “Торговій палаті”. А її чоловік — в студентських будзагонах в Сибіру.

“Коли всі заощадження моїх батьків з розпадом Союзу зникли разом з Ощадбанком і вони лишилися з мізерною пенсією і гонорарами від книжок (поки батько не почав отримувати стипендію від Сороса, яку відкладав) — я зрозуміла: маємо зробити все, аби забезпечити свою старість”, — говорить Амосова.

Чоловік Амосової (Володимир Мішалов — ред.) працював заввідділом в інституті Шалімова — їздив з бригадою від Криму до Сахаліну, проводив медичні огляди на підприємствах, що були страшенно популярні і за які платили не купонами, а реальними грішми. “У двох таких виїздах брала участь і я. Це був і досвід, і серйозний заробіток”, — згадує ректор НМУ.

Подружжя почало інвестувати зароблене в квартири у новобудовах, що на старті коштували дешево, а до моменту завершення стрімко зростали в ціні. Це було ризиковано — але прибутково. Усього купили і продали так три квартири.

Володимир Мішалов цікавився картинами і в 1990-х за порадою приятеля задешево купив кілька картин Глущенка, Зарецького і Яблонської та ін. Потім їх також продали.

“А коли помер батько, ми забрали маму до себе, а їхню квартиру і батькову дачу продали. Я би не змогла там жити. Після смерті тата я туди навіть заходити не могла...”, — говорить Амосова.

“І „БМВ“, і наш будинок, які так муляють зараз багатьом людям, ми купували в кредит”, — додає вона.

На додачу до всього, до ректорської посади Катерина Амосова була популярним спікером. Проводила майстер-класи для лікарів. Працювала переважно з закордонними компаніями. “Не буду називати суми, але це реально серйозні гроші. Бо у рейтингу спікерів по кардіології в Україні я займала першу позицію”, — каже очільниця медуніверситету.

“Все, що ми маємо, ми заробили. І зараз я би, певно, не купувала ті „БМВ“. А тоді я була молода. І от вони є. І дратують суспільство”, — підсумовує Катерина Амосова.