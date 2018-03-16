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Ректор НМУ Амосова рассказала о своих доходах

Ректор НМУ Амосова рассказала о своих доходах

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова утверждает, что заработала свое состояние задолго до назначения на должность, передает УНН со ссылкой на "112 Украина".

“Все это появилось задолго до ректорства. И я за все могу отчитаться в любое время. Потому что считаю, что открытость — это важно. А мне и моей семье нечего скрывать”, — сообщила Амосова.

Более того, еще до того, как ее обязали обнародовать декларации (начиная с 2016-го), она по собственной инициативе обнародовала на Facebook декларации за 2014 и 2015 годы. “Там можно увидеть, что ни квартир, ни машин у меня больше не стало”, — говорит ректор.

Первые серьезные деньги Екатерина Амосова заработала в студенчестве переводами с английского, работая в “Торговой палате”. А ее муж — в студенческих стройотрядах в Сибири.

“Когда все сбережения моих родителей с распадом Союза исчезли вместе со Сбербанком и они остались с мизерной пенсией и гонорарами от книг (пока отец не стал получать стипендию от Сороса, которую откладывал) — я поняла: нужно сделать все, чтобы обеспечить свою старость”, — говорит Амосова.

Муж Амосовой (Владимир Мышелов — ред.) работал завотделом в институте Шалимова — ездил с бригадой от Крыма до Сахалина, проводил медицинские осмотры на предприятиях, которые были очень популярны и за которые платили не купонами, а реальными деньгами. “В двух таких выездах участвовала и я. Это был и опыт, и серьезный заработок”, — вспоминает ректор НМУ.

Супруги начали инвестировать заработанное в квартиры в новостройках, которые на старте стоили дешево, а к моменту завершения стремительно росли в цене. Это было рискованно — но прибыльно. Всего купили и продали так три квартиры.

Владимир Мишалов интересовался картинами и в 1990-х по совету приятеля по дешевке купил несколько картин Глущенко, Зарецкого и Яблонской и др. Затем их также продали.

“А когда умер отец, мы забрали маму к себе, а их квартиру и отца дачу продали. Я бы не смогла там жить. После смерти отца я туда даже заходить не могла...”, — говорит Амосова.

“И „БМВ“, и наш дом, которые так жмут сейчас многим людям, мы покупали в кредит”, — добавляет она.

В дополнение ко всему, к ректорской должности Екатерина Амосова была популярным спикером. Проводила мастер-классы для врачей. Работала преимущественно с зарубежными компаниями. “Не буду называть суммы, но это реально серьезные деньги. Поскольку в рейтинге спикеров по кардиологии в Украине я занимала первую позицию”, — говорит руководительница медуниверситета.

“Все, что мы имеем, мы заработали. И сейчас я бы, наверное, не покупала те „БМВ“. А тогда я была молодая. И вот они есть. И раздражают общество”, — заключает Екатерина Амосова.

Украинские Национальные Новости

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