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Рекордні дивіденди: Нафтогаз перерахував до держбюджету 48 млрд грн

Рекордні дивіденди: Нафтогаз перерахував до держбюджету 48 млрд грн

Київ • УНН

 • 10897 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Нафтогаз сплатив до державного бюджету рекордну суму дивідендів у розмірі 48 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент з комунікацій НАК “Нафтогаз України”.

“НАК „Нафтогаз України“ перерахувала до державного бюджету України дивіденди за 2019 рік у розмірі 48,125 млрд грн. Це рекордна сума дивідендів, отриманих українським бюджетом від державної компанії. Вона у 2,4 раза перевищила аналогічні виплати Нафтогазу до держбюджету за 2018 рік”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що з цієї суми 8,5 млрд грн Нафтогаз перерахував до бюджету ще наприкінці 2019 року за розпорядженням уряду.

Зазначається, що за рішенням уряду дивіденди склали 95% від чистого прибутку Нафтогазу за 2019 рік.

“Група Нафтогаз вже кілька років залишається найбільшим джерелом доходів державного бюджету України. Нинішнє падіння цін на газ робить задачу наповнення бюджету складнішою. У той же час, українські споживачі отримують перевагу, сплачуючи менше за газ та тепло. Реформи, які ми здійснюємо зараз у Нафтогазі, спрямовані на подальше створення цінності для народу України”, — сказав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Повідомляється, що загалом за перше півріччя поточного року бюджет вже отримав від Нафтогазу майже 75 млрд грн дивідендів та податків.

Нагадаємо, Нафтогаз в липні підвищить ціну на газ для промислових споживачів на 9,68%.

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