Рекордные дивиденды: Нафтогаз перечислил в госбюджет 48 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Нафтогаз оплатил в государственный бюджет рекордную сумму дивидендов в размере 48 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по коммуникациям НАК “Нафтогаз Украины”.
“НАК „Нафтогаз Украины“ перечислила в государственный бюджет Украины дивиденды за 2019 год в размере 48,125 млрд грн. Это рекордная сумма дивидендов, полученных украинским бюджетом от государственной компании. Она в 2,4 раза превысила аналогичные выплаты Нафтогаза в госбюджет за 2018 год”, — говорится в сообщении.
Указано, что из этой суммы 8,5 млрд грн Нафтогаз перечислил в бюджет еще в конце 2019 года по распоряжению правительства.
Отмечается, что по решению правительства дивиденды составили 95% от чистой прибыли Нафтогаза за 2019 год.
“Группа Нафтогаз уже несколько лет остается крупнейшим источником доходов государственного бюджета Украины. Нынешнее падение цен на газ делает задачу наполнения бюджета сложнее. В то же время, украинские потребители получают преимущество, платя меньше за газ и тепло. Реформы, которые мы совершаем сейчас в Нафтогазе, направленные на дальнейшее создание ценности для народа Украины”, — сказал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
Сообщается, что в целом за первое полугодие текущего года бюджет уже получил от Нафтогаза почти 75 млрд грн дивидендов и налогов.
Напомним, Нафтогаз в июле повысит цену на газ для промышленных потребителей на 9,68%.