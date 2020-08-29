Рекордна кількість українок: відбулося жеребкування "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. За підсумками жеребкування Відкритого чемпіонату США ("US Open") представниці України дізналися майбутніх суперниць, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Даяна Ястремська (25 в рейтингу WTA) отримала 19-й номер посіву і в першому колі зустрінеться з представницею Австралії Астрой Шармою (126).
Катерина Бондаренко (349) свій десятий виступ в основній сітці почне матчем проти американки Еллі Кік (162), яка отримала “wild card”.
Катерина Козлова (98) в першому колі зіграє проти американки Вітні Осігве (143). Катаріна Завацька (106) на старті змагань поміряється силами з одинадцятою сіяною казашкою Оленою Рибакіною (17).
Леся Цуренко (139) в стартовому матчі зустрінеться з Медісон Бренгл (82). Наша тенісистка двічі поступилася американці на рівні ITF в 2011 і 2015 роках.
Марта Костюк (140) в своєму дебютному матчі в основі американського “Шолома” зіграє проти Дар’ї Касаткіної (68) з Росії, а Ангеліна Калініна (145) в першому раунді турніру в Нью-Йорку зустрінеться з лідером посіву Кароліною Плішковою (3).
Примітно, що вперше в історії сім українок виступатимуть в основній сітці “US Open”.
Додамо, турнір “US Open” стартуватиме 31-го серпня.