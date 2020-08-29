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Рекордна кількість українок: відбулося жеребкування "US Open"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. За підсумками жеребкування Відкритого чемпіонату США ("US Open") представниці України дізналися майбутніх суперниць, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Рекордна кількість українок: відбулося жеребкування "US Open"

Даяна Ястремська (25 в рейтингу WTA) отримала 19-й номер посіву і в першому колі зустрінеться з представницею Австралії Астрой Шармою (126).

Катерина Бондаренко (349) свій десятий виступ в основній сітці почне матчем проти американки Еллі Кік (162), яка отримала “wild card”.

Катерина Козлова (98) в першому колі зіграє проти американки Вітні Осігве (143). Катаріна Завацька (106) на старті змагань поміряється силами з одинадцятою сіяною казашкою Оленою Рибакіною (17).

Леся Цуренко (139) в стартовому матчі зустрінеться з Медісон Бренгл (82). Наша тенісистка двічі поступилася американці на рівні ITF в 2011 і 2015 роках.

Марта Костюк (140) в своєму дебютному матчі в основі американського “Шолома” зіграє проти Дар’ї Касаткіної (68) з Росії, а Ангеліна Калініна (145) в першому раунді турніру в Нью-Йорку зустрінеться з лідером посіву Кароліною Плішковою (3).
Примітно, що вперше в історії сім українок виступатимуть в основній сітці “US Open”.

Додамо, турнір “US Open” стартуватиме 31-го серпня.

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