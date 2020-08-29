Рекордное количество украинок: состоялась жеребьевка "US Open"

Даяна Ястремская (25 в рейтинге WTA) получила 19-й номер посева и в первом круге встретится с представительницей Австралии Астрой Шармой (126).

Екатерина Бондаренко (349) свое десятое выступление в основной сетке начнет матчем против американки Элли Кик (162), которая получила “wild card”.

Екатерина Козлова (98) в первом круге сыграет против американки Уитни Осигве (143). Катарина Завацкая (106) на старте соревнований померяется силами с одиннадцатой сеяной казашкой Еленой Рыбакиной (17).

Леся Цуренко (139) в стартовом матче встретится с Мэдисон Бренгл (82). Наша теннисистка дважды уступила американке на уровне ITF в 2011 и 2015 годах.

Марта Костюк (140) в своем дебютном матче в основе американского “Шлема” сыграет против Дарьи Касаткиной (68) из России, а Ангелина Калинина (145) в первом раунде турнира в Нью-Йорке встретится с лидером посева Плишкова (3).

Примечательно, что впервые в истории семь украинок будут выступать в основной сетке “US Open”.

Добавим, турнир “US Open” стартует 31 августа.