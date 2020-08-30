Рекорд в історії клубу: форвард суперника збірної України перейшов в "Лідс"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Новачок Англійської Прем'єр-ліги "Лідс" оголосив про трансфер форварда збірної Англії Родріго, який став рекордним в клубній історії, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Лідса".
Клуб не озвучив суму за яку їм вдалося придбати гравця, але за неофіційною інформацією, перехід Родріго коштував колективу в 30 млн. євро. Також 10 млн. колишній клуб іспанця “Валенсія” зможе отримати в якості бонусів.
У минулому сезоні 29-річний форвард взяв участь в 27 матчах чемпіонату Іспанії (23 — в основному складі), в яких став автором чотирьох забитих м’ячів, віддав сім результативних передач.
Додамо, що Родріго потрапив до заявки збірної Іспанії на перші матчі Ліги націй. В одному з них команда зустрінеться зі збірною України (6 вересня).