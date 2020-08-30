Рекорд в истории клуба: форвард соперника сборной Украины перешел в "Лидс"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Новичок Английской Премьер-лиги "Лидс" объявил о трансфере форварда сборной Англии Родриго, который стал рекордным в клубной истории, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Лидса".
Клуб не озвучил сумму за которую им удалось приобрести игрока, но по неофициальной информации, переход Родриго стоил коллективу в 30 млн. евро. Также 10 млн. бывший клуб испанца “Валенсия” сможет получить в качестве бонусов.
В прошлом сезоне 29-летний форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (23 — в основном составе), в которых стал автором четырех забитых мячей, отдал семь результативных передач.
Добавим, что Родриго попал в заявку сборной Испании на первые матчи Лиги наций. В одном из них команда встретится со сборной Украины (6 сентября).