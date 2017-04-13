Рекорд із заплітання найдовшої єдиної коси встановили у Черкасах
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні у Черкасах заплели найдовшу в Україні єдину дівочу косу. Встановлено рекорд - 11 м 88 см, передає кореспондент УНН-Центр.
Так, до заплітання коси долучилися 30 дівчат із довгим волоссям. Наймолодшій учасниці 5 років. Загальна довжина волосся — 19 м 96 см.
“Моє волосся довжиною 83 см. Доглядати за ними не важко. Мій секрет у тому, що я ніколи їх не стригла, тільки кінчики”, — розповіла дванадцятирічна учасниця Анастасія Горобець.
Додамо, володарка найдовшого волосся, а саме 109 см, отримала подарунок.
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