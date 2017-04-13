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Рекорд по плетению самой длинной единой косы установили в Черкассах

Рекорд по плетению самой длинной единой косы установили в Черкассах

Киев • УНН

 • 14694 просмотра

ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня в Черкассах заплели самую длинную в Украине единую девичью косу. Установлен рекорд - 11 м 88 см, передает корреспондент УНН-Центр.

К плетению косы присоединились 30 девушек с длинными волосами. Самой молодой участнице исполнилось 5 лет. Общая длина волос - 19 м 96 см.

"Мои волосы длиной 83 см. Ухаживать за ними несложно. Мой секрет в том, что я никогда их не стригла, только кончики", - рассказала двенадцатилетняя участница Анастасия Горобец.

Добавим, обладательница самых длинных волос, а именно 109 см, получила подарок.

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