Реконструкція колії: українців попередили про можливі затримки потягів

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"Укрзалізниця попереджає про можливі затримки поїздів у зв’язку з виконанням робіт з реконструкції колії на дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка", — ідеться у повідомленні.

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Як зазначають, потяги можуть запізнюватися на станції: Миронівка, П'ятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.

Орієнтовний час затримки від 5 хв до 1 год. Роботи мають завершити 12 листопада.

Нагадаємо

Вранці 10 листопада громадський транспорт Києва через затори курсував із відхиленням від графіка.