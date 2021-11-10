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Реконструкція колії: українців попередили про можливі затримки потягів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Через реконструкцію колії на дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка можливі затримки деяких потягів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані "Укрзалізниці".

Реконструкція колії: українців попередили про можливі затримки потягів

Цитата

"Укрзалізниця попереджає про можливі затримки поїздів у зв’язку з виконанням робіт з реконструкції колії на дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначають, потяги можуть запізнюватися на станції: Миронівка, П'ятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.

Орієнтовний час затримки від 5 хв до 1 год. Роботи мають завершити 12 листопада.

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Вранці 10 листопада громадський транспорт Києва через затори курсував із відхиленням від графіка.

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