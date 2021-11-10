Реконструкція колії: українців попередили про можливі затримки потягів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Через реконструкцію колії на дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка можливі затримки деяких потягів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані "Укрзалізниці".
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"Укрзалізниця попереджає про можливі затримки поїздів у зв’язку з виконанням робіт з реконструкції колії на дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначають, потяги можуть запізнюватися на станції: Миронівка, П'ятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.
Орієнтовний час затримки від 5 хв до 1 год. Роботи мають завершити 12 листопада.
Нагадаємо
Вранці 10 листопада громадський транспорт Києва через затори курсував із відхиленням від графіка.