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Регулювання застосування безпілотників в Україні: уряд схвалив законопроект

Регулювання застосування безпілотників в Україні: уряд схвалив законопроект

Київ • УНН

 • 215014 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню», - написав Мельничук.

Деталі

За його словами, законопроектом передбачено розширення повноважень правоохоронних органів, що є підґрунтям для створення дієвої системи протидії загрозам учинення за допомогою безпілотних повітряних суден терористичних актів (диверсій), а також забезпечення належного регулювання у сфері експлуатації цивільних БПС шляхом прийняття відповідних авіаційних правил.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наразі перед українським військово-промисловим комплексом стоять два головні виклики: налагодження ремонту техніки та розвиток системи безпілотників.

Українські Національні Новини

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