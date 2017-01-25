Регулярні обстеження родини у сімейного лікаря дають шанс попередити онкологію у дітей – лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Обстеження всією родиною у сімейного лікаря дають можливість вчасно запобігти низці захворювань, зокрема онкології у дітей. Таку думку у коментарі УНН висловив хірург — онколог першої категорії, завідувач амбулаторно-поліклінічного департаменту "Клініки Спіженко" Володимир Тихонов.
“Хвороби на ранніх стадіях лікуються швидше і ефективніше, ніж на пізній. А регулярні обстеження у сімейного лікаря всієї родини — це не лише ефективний метод оперативно вилікувати захворювання, а й надійний спосіб попередити їх. Тому що знання лікарем медичної історії родини дає можливість сімейному лікарю зрозуміти, які спадкові фактори ризику можуть загрожувати родині. Особливо це важливо для дітей, оскільки без медичної історії батьків попередити захворювання у дітей досить важко”, — сказав В.Тихонов.
Також він наголосив, що відвідування сімейного лікаря особливо важливе для родин, які мають схильність до захворювання онкологією.
“Сімейна медична історія відображає більш широку картину, ніж просто спектр досліджуваних генів, оскільки на здоров’я членів сім’ї впливають додаткові фактори ризику, такі як навколишнє середовище, поведінкові звички і рівень культури.
Наприклад, для сімей, особливо у яких спостерігається підвищений рівень захворюваності раковими пухлинами, вивчення медичної родоводу є дуже кроком у напрямку до попередження цього захворювання”, — наголосив В.Тихонов.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, фахівці наголошують на тому, що наразі в Україні, на рівні держави, досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.
З цих причин, за словами керівника Асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, кожен десятий пацієнт отримує медичну допомогу у приватних закладах.
“За останні роки доля ринку медичних послуг у приватному секторі зростає, на жаль, і з причин занепаду фінансування державного комунального сектору”, — сказав він.