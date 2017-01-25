Регулярные обследования семьи у семейного врача дают шанс предупредить онкологию у детей - врач

"Болезни на ранних стадиях лечатся быстрее и эффективнее, чем на поздней. А регулярные обследования у семейного врача всей семьи - это не только эффективный метод оперативно вылечить заболевания, но и надежный способ предупредить их. Потому что знания врачом медицинской истории семьи дает возможность семейному врачу понять, какие наследственные факторы риска могут угрожать семье. Особенно это важно для детей, поскольку без медицинской истории родителей предупредить заболевания у детей довольно трудно ", - сказал В.Тихонов.

Также он отметил, что посещение семейного врача особенно важно для семей, имеющих склонность к заболеванию онкологией.

"Семейная медицинская история отражает более широкую картину, чем просто спектр исследуемых генов, поскольку на здоровье членов семьи влияют дополнительные факторы риска, такие как окружающая среда, поведенческие привычки и уровень культуры.

Например, для семей, особенно у которых наблюдается повышенный уровень заболеваемости раковыми опухолями, изучение медицинской родословной является очень важным шагом по направлению к предупреждению этого заболевания ", - отметил В.Тихонов.

Напомним, как сообщал УНН, специалисты отмечают, что сейчас в Украине на уровне государства, до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.

По этим причинам, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, каждый десятый пациент получает медицинскую помощь в частных заведениях.

"За последние годы доля рынка медицинских услуг в частном секторе растет, к сожалению, и из-за причин упадка финансирования государственного коммунального сектора", - сказал он.