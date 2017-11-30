Регламентный комітет ВРУ очікує подання на Хомутинніка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Регламентний комітет ВРУ готовий розглянути документи на зняття недоторканості з народного депутати Віталія Хомутинніка відповідно до чинного законодавства. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив член комітету Сергій Шахов, передає УНН.
Проте, станом на сьогодні воно ще не надходило до комітету, зазначив він.
"Ще не надходили матеріали по Віталію Хомутинніку. Наприклад, по Б.Розенблату приймали рішення повністю зняти недоторканість...
Винний Віталій Хомутиннік - нехай відповідає. Винний той же Розенблат - нехай відповідає. Документів поки що не було у Регламентному комітеті, як тільки вони зайдуть - ми їх розглянемо по закону", - зазначив він.
Нагадаємо, народний депутат України Віталій Хомутиннік, за оцінкам експертів, має конфлікт інтересів, бо його політична діяльність направлена на отримання прибутку. Його компанія “Кернел” лише цього року отримала з бюджета 8,5 млрд грн відшкодування ПДВ. "Секрет" успіху компанії може критися в законодавчій нормі щодо двох податкових реєстрах ПДВ, ініційованої В.Хомутинніком в 2015 році - в рік придбання ним акцій "Кернел".
"У перший реєстр увійдуть претенденти на автоматичне відшкодування (з часткою експорту не менше 40%), у другій - всі інші, які своїх грошей не побачать. Є все-таки непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинніка на податкову політику України", - зазначала тоді економічний оглядач Ю.Самаева.
В Transparency International (TI) вважають, що цих данних достатньо для початку розслідування з боку НАБУ та НАЗК.